Insiste AMLO en desaparecer organismos autónomos… “los vemos con lupa”

El Gobierno Federal también revisa con lupa a los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al anuncio de la presidenta de la comisión Andrea Marván al indicar que se investigará la venta de plantas de Iberdrola al gobierno.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario insistió que son esas corporaciones las que no cumplen con la finalidad con la que fueron creadas por lo que reiteró, en el paquete de iniciativas que presentará el 5 de febrero, se encuentra su desaparición.

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió en el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación a particulares”.

Enfatizó que dicha privatización incluyó la entrega del petróleo, el agua, los ferrocarriles, bancos y otros bienes de la nación que con modificaciones a la Constitución, fueron protegidas por lo que insistió, continuarán las acciones contra los organismos autónomos.

“En la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos esos organismos porque todo fue una farsa y utilizaron como excusa que no debían haber monopolios, que cómo iba a existir Pemex, que Pemex tenía que tener el mismo trato que Shell o Exxon Móvil y las empresas extranjeras, bueno ¿y nuestra historia dónde quedó, la lucha del pueblo de México por el petróleo que es de la nación y lo mismo el caso de la Comisión federal de Electricidad”.

Y como lamentable calificó que la Cofece se vaya contra el gobierno y la búsqueda del rescate de las empresas públicas como la recién inaugurada Mexicana de Aviación que de acuerdo a la Cofece que entre 11 investigaciones brindó una opinión en torno a los efectos que causará la operación de Mexicana de Aviación.

“Se meten con los monopolios del cemento? No, ¿se meten con los monopolios de las comunicaciones? ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No, ahí no hay agentes como ellos le llaman preponderantes, nada más es Mexicana, que a penas está emprendiendo el vuelo y ya quieren pararla o la Comisión Federal que estamos rescatando Pemex pero no nos vamos a dejar”.

El Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que al olvidar los postulados revolucionarios, los neoliberales crearon su gobierno porque necesitaban protegerse con actos como la privatización o el elegir jueces, ministros y magistrados que favorezcan a delincuentes de cuello blanco por lo que comentó, también propondrá cambios en el Poder Judicial.