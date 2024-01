A la COFECE no le interesa generar polémica con el Ejecutivo Federal

A pesar del embate y de las constantes amenazas del Ejecutivo Federal de desaparecer los organismos autónomos a la Comisión Federal de Competencia Económica no le interesa generar polémica con el Presidente López Obrador.

Así lo expuso la comisionada presidenta de este organismo Andrea Marván en lo que fue su primer conferencia del 2024.

“La verdad es que nosotros no tenemos interés en generar polémica con el Ejecutivo Federal, como lo decía, nuestra prioridad es abrir esta nueva fase de la política de competencia, que tenga objetivos claros y que sea visible cuáles son los beneficios y en dónde es que estamos actuando y cómo esos sectores son los que afectan el bienestar de la población y los que más afectan al bolsillo de las y los mexicanos. Queremos ampliar la competencia, que tenga beneficios tangibles para la población, queremos que sea visible como en aquellos casos donde se viole la ley los vamos a sancionar con la mayor dureza por cometer afectaciones a la población mexicana y esto no quita que estemos construyendo consensos y colaborando y abriendo espacios de diálogos en favor de la competencia”, puntualizó Andrea Marván.

La titular de la COFECE agregó que esperarán la iniciativa presidencial, si es el caso y entonces fijarán su postura.

“Respecto a la iniciativa que en su caso podría presentar el ejecutivo federal y en el momento que la presente presentaremos y nos pronunciaremos sobre su contenido nuestra prioridad aquí es que se muestre la importancia de la política de competencia como la política de competencia puede incidir en el bienestar de las y de los mexicanos y sobretodo en en el bienestar o mejorar el bienestar de los grupos más vulnerables de nuestro país”, apuntó.

Sobre la participación de empresas del gobierno federal en áreas como la aviación con Mexicana y la ferroviaria (con el Tren Maya) Andrea Marván, aclaró que no es un tema de política de competencia o de si existen empresas públicas o no, lo que sí es un tema de política de competencia es que no importa quien participe en el mercado sean empresas de carácter público o empresas de carácter privado, de existir un piso parejo para competir, puntualizó.