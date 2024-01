Reformas constitucionales serán enviadas el 5 de febrero al Congreso: AMLO

El presidente López Obrador anunció que por primera vez no asistirá a Querétaro a la conmemoración de la Constitución de 1917 el próximo 5 de febrero, pues ese día hará la presentación en Palacio Nacional del paquete de iniciativas de reformas constitucionales en materia laboral, salarial, al Poder Judicial, electoral y de pensiones, entre otras más que enviará al Congreso de la Unión.

“En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día la conmemoración de la Constitución, voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí, es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero”.

Dijo que se trata de marco jurídico en beneficio del pueblo para reivindicar los derechos de los trabajadores, acorde a los nuevos tiempos para que avance la transformación y que nunca más el gobierno esté al servicio de una minoría.

Incluso, aclaró que el gobierno no busca quedarse con las pensiones de los trabajadores “no somos ratas, no somos corruptos”, sino aportar recursos para que puedan pagarse al ciento por ciento los montos equivalentes al último salario de los jubilados tanto del IMSS como del ISSSTE, pero que no que aporten más los empresarios ni los trabajadores.

“Porque ya he estado escuchando que lo que queremos es quedarnos con todos los ahorros, las pensiones de los trabajadores, no, no somos ratas, no somos corruptos, no, no es eso. Y para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno va a ir aportando lo que no hizo antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo completo y no la mitad”.

Con estas reformas, López Obrador no esperará a conocer los resultados electorales para aplicar lo que ha llamado “Plan C” sino adelantar la presentación de sus propuestas de reforma constitucional, independientemente de si Morena y sus aliados logran la mayoría calificada o no para aprobar dichas reformas a la Carta Magna

El tabasqueño señaló que el 5 de febrero acudirá a Querétaro con su representación la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o sea que el 5 de febrero habrá dos ceremonias a la Constitución: en Palacio, celebrará la Constitución de 1857 y en Querétaro la de 1917.

López Obrador adelantó que días antes, posiblemente el 22 de enero, viajará a Querétaro para llevar ahí la reunión diaria de seguridad y su conferencia matutina, “espero que no se sienta el gobernador Mauricio Kuri porque no voy el 5 de febrero, llevo buena relación, se ha portado bien el gobernador”, aseveró.