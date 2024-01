Gobierno analizará administrar afores: AMLO

Al asegurar que se engañó muchísimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal analizará la situación de las afores en el país, a fin de que los trabajadores al retirarse, puedan obtener el ingreso que tenían cuando estaban en activo.

Durante la mañanera, desde Palacio Nacional el Primer Mandatario indicó que para ello el gobierno podría buscar ser el responsable de administrar las pensiones de retiro.

“Para todos, para trabajadores del Seguro Social e ISSSTE… Vamos a buscar la forma, yo lo que quiero es que quien administre es otra cosa, puede ser el Afore, directamente el gobierno, lo que yo quiero es que el que se jubile, reciba una pensión digna, lo miso que recibe cuando decide jubilarse porque eso con las leyes actuales no se logra, fue muy irresponsable lo que hicieron”.

Sin dar mayores detalles, negó que esto signifique desaparecer del todo el fondo de ahorro para el retiro que se maneja en la actualidad,

“Lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida y que el gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado… para empezar el estado no participa, no aporta, son los empresarios, es que engañaron muchísimo, ahora para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial tiene que entrar el gobierno a ayudar para que sea gradual y después el sector empresarial, pero de entrada el gobierno no participa”.

Enfatizó que esto impactaría a la próxima administración. El pasado fin de semana el Jefe del ejecutivo Federal indicó que en la recta final de su administración, enviará al Congreso de la Unión una propuesta de cambio a la contrarreforma laboral impuesta por el expresidente, Ernesto Zedillo a fin que los trabajadores mexicanos reciban el 100% de su salario cuando terminen su periodo laboral al considerar que lo que ocurre en la actualidad es algo injusto.