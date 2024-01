Padres de Ayotzinapa “no le lavarán la cara a la opacidad militar”: Santiago Aguirre

Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “no van a ser parte de una operación que simplemente buscaría limpiarle la cara a una institución que ha sido muy opaca y de muy mala fe en este sexenio como lo ha sido el Ejército”, señaló Santiago Aguirre, quien compartió la importancia de la reunión de ayer de los padres de los desaparecidos con las autoridades.

En entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que la notificación del gobierno federal sobre la apertura de archivos no se había dado a conocer a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, por lo que era necesaria la reunión en la que los padres exigieron la entrega específica de documentación específicamente del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

Dicha documentación dijo “puede contener datos relevantes sobre la búsqueda de los estudiantes, como intervenciones telefónicas”.

La respuesta de las autoridades “fue que necesitaban unos días para procesar la petición” por lo que dijo, habrá otra reunión con las familias y se espera la respuesta del Ejército.

Y afirmó que “los padres no acudirán a instalaciones militares a buscar en pilas de documentos, sino que la Sedena entregue los documentos…ellos no van a ir a las instalaciones militares a que les tomen una foto y simular una búsqueda que no conduzca a ningún lado”, “no acudirán a “lavarle la cara a la opacidad militar”, aseguró.