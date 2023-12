Decepcionante el resultado del encuentro México-EEUU: Tonatiuh Guillén

La contención de migrantes es cada vez más "ruda", cuando debería estar en manos de Comar, afirma el ex comisionado del INM, Tonatiuh Guillén / W Radio ( Cuartoscuro )

Como “decepcionante”, calificó el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, el resultado del encuentro entre autoridades de Estados Unidos y el presidente López Obrador, señaló que “se generó un cuadro de expectativas a la reducción de número de personas migrantes, ese es el punto central de la discusión”, pero los mecanismos para lograrlo solo pueden obviarse pues se desconocen los acuerdos que el presiente resalta como “importantes”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Ibeth Parga, Tonatiuh Guillén, señaló que “el grupo de trabajo que se reunirá en enero nos deja sin escenario… con un mapa de incertidumbre amplio sobre los acuerdos”.

Del lado de Estados Unidos dijo la situación es la misma no hay mucha información por lo que especuló señalando que “Tal vez no se maduraron iniciativas en forma o sí se acordaron, pero no van a ser públicas”.

Señaló que la contención cada vez hace un mayor uso de fuerzas armadas de manera más potente y ruda en acciones de deberían estar en manos de Comar como el retorno al Sur del país de un gran número de migrantes con perfil de refugio.

Por ello afirmó, “correcto sería que fuera la Comar quien comande las grandes políticas sobre esta población a quienes fuerzas armadas y del INM dan un trato equivocado con costos humanos terribles y violatorios a derechos humanos”.