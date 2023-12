Hoy mismo se designará a la próxima ministra de la SCJN: AMLO

El presidente López Obrador informó que hoy mismo designará a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de a Nación.

-¿Ya tiene usted el nombre?

“No, espérense..... Hoy en la mañana, no es para comer ansias. Este, hoy mismo vamos a resolver”.

Dijo que la terna que el Senado rechazó esta madrugada está integrada por mujeres que “son muy buenas”. Ellas, Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes, “son de primera, y tengo que nada más pensar quien puede ser, pero las tres son de primera”.

El Senado, reconoció, me metió en un predicamento, pero “afortunadamente sé la ventaja que tengo, que no mujeres con principios, son mujeres con ideales, que están a favor del pueblo, de la justicia, que no estan al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados”.

-Presidente, ¿lo determinaría hoy y lo daría a conocer mañana en conferencia?

-No, hoy mismo.

-¿O a través de un video?

-No, para que los expertos tengan de que hablar.

Con esta designación, López Obrador se convertirá en el primer mandatario que nombra de forma directa a un ministro de la Corte.

El presidente aprovechó para criticar de nueva cuenta al Poder Judicial e insistir en la necesidad de que haya una reforma al poder judicial para que sea “el pueblo” el que elija a sus miembros.