Mundial 2026 se desarrollará con normalidad, asegura Gobernación

Gobernación informó que existen condiciones para garantizar la seguridad, el acceso de asistentes y el desarrollo de las actividades programadas para el Mundial 2026 en México.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que existen las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo del Mundial 2026 en México, así como el acceso y la seguridad de las personas asistentes a los eventos programados.

La dependencia enfatizó que existen las condiciones necesarias para asegurar el acceso, la seguridad y el desarrollo normal de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Seguridad y acceso garantizados para la Copa Mundial

La dependencia indicó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con el de la Ciudad de México y diversas instituciones federales para asegurar que las actividades relacionadas con la justa deportiva se desarrollen en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto a los derechos de todas las personas.

“El Mundial va y se desarrollará con normalidad. Existen las condiciones para garantizar el acceso de las personas asistentes, su seguridad y el desarrollo de los eventos programados”, enfatizó la dependencia.

Recordó que la CNTE manifestó públicamente que la movilización prevista para este jueves se llevaría a cabo de manera pacífica, situación que contribuye a mantener las condiciones necesarias para la realización de las actividades previstas en el marco del evento internacional.

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México se prepara para recibir visitantes nacionales y extranjeros

Gobernación destacó que México está preparado para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, en una celebración que representa una importante competencia deportiva y una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa y hospitalidad del país.

Informó que la marcha conmemorativa por los hechos de 1971 conocidos como “El Halconazo” concluyó de manera ordenada y sin incidentes, con la participación aproximada de dos mil personas.

También reiteró el respaldo del Gobierno federal a familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda que se manifestaron en la Ciudad de México, a quienes se brindó acompañamiento institucional durante toda la jornada.

Dio a conocer que la estrategia nacional de recuperación de espacios públicos permitió rehabilitar 4 mil 150 canchas deportivas y efectuar 6 mil 004 murales en distintas regiones del país, mediante el trabajo conjunto de autoridades y jóvenes participantes en acciones comunitarias.

Las autoridades señalaron que el Mundial 2026 contará con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas y la atención de visitantes durante la competencia internacional.

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