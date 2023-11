Siempre sí… Clara Brugada contenderá por Morena al Gobierno de CDMX en 2024

Proceso maratónico vivió el Partido Morena que utilizó la mañana, tarde y noche del viernes así como las primeras horas del sábado para definir a sus próximos Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y que buscarán nueve gubernaturas en 2024.

Después de una contienda que se dio entre jaloneos, desacuerdos, publicidad en distintas paredes y bardas de la Ciudad de México, se informó lo que se esperaba, Clara Brugada será la próxima abanderada de Morena para buscar la Jefatura de Gobierno de la capital, sin embargo, desde el principio y a lo largo del día y la noche, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado llamó a todos los aspirantes, evitar la especulación.

Y encabezo con dos horas y media de retraso, los primeros resultados eligiendo al hombre y mujer de mayor preferencia, sin embargo a pesar de discursos de unidad de los primeros finalistas, Ignacio Mier puso el desorden y por redes sociales lanzó una convocatoria.

“Primero porque tengo palabra y así me comprometí, segundo porque no es el proyecto de un hombre es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado, tercero porque es un asunto de congruencia y consistencia política… vamos a convocar el próximo domingo 12 a los coordinadores regionales, subregionales… toda nuestra estructura territorial y vamos a tomar una decisión, una vez que la tomemos, yo saldré a fijar una postura a nombre de todos ustedes”.

Al ver que los primeros resultados de Jalisco lo dejaron fuera, Antonio Pérez Garibay el papá del piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez acusó que el proceso del estado fue una farsa.

“Mi dignidad vale más que cualquier otro tema, me retiro con una gran tristeza, Jalisco es más que cualquier proyecto personal, yo no voy a prestarme a esta farsa, no es justo, Jalisco es más que esto y que hayan venido a decirnosla, no fue sólo en lo personal estaban los seis candidatos, estaba la presidenta de Morena en Jalisco había mucha gente muy importante y que en este comentario hayan puesto en la mesa el nombre de la doctora Sheinbaum eso no tiene perdón”.