Con puente aéreo gobierno sacará más mexicanos de Israel: AMLO

Continuarán los trabajos del Gobierno de México para ayudar a sus connacionales a salir de Israel, ante el conflicto interno con el grupo terrorista Hamás.

Tras el retorno del primer grupo a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio la orden de reforzar los esfuerzos e implementar un puente aéreo con la nación del Medio Oriente.

El objetivo es repatriar a 764 mexicanos, trasladándolos temporalmente a uno o dos países cercanos.

“Se van a quedar los aviones allá en Europa, están sacando a un país cercano, seguro y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o dos países, ya los traemos porque no podemos tardar tanto”.

López Obrador deseó que la paz se restablezca pronto entre Tel Aviv y Hamas, aunque reconoció que lamentablemente se está dando una escalada en el conflicto.

“Pues agradecer a las autoridades de Israel que nos están dando estas facilidades, no está cerrado el aeropuerto de Tel Aviv y sin embargo ya están suspendiendo más vuelos comerciales y pues ya sabemos que se trata de una situación muy grave, lamentable y deseamos de todo corazón que no escale el conflicto, que se busque la paz, pero no se ve, lamentablemente, que en el corto plazo puedan cesar las hostilidades entonces necesitamos proteger a los mexicanos que están en Israel”.