Rehenes de Hamás podrían ser afectados por ataques de Israel: Especialista

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el especialista en temas de seguridad internacional, Mauricio Meschoulam, declaró que la comunidad de inteligencia de seguridad de Israel esta discutiendo su reacción ante los ataques, la posibilidad de una ofensiva terrestre y cuáles serán sus objetivos, pero eso no resuelve el conflicto, “tienen factores internacionales moviendo las piezas”.

“Una sociedad afectada por el terrorismo necesita responder por que tienen que vengar, esas no son respuestas eficaces, no lo digo yo, son de investigación con estadísticas”.

Meschoulam dijo que la decisión que se tomará no será fácil porque podría dañar a la población civil, con pérdidas de vidas, bloqueo de alimentos, gasolina y electricidad; si el objetivo es desmantelar a Hamás implicaría tomar la Franja de Gaza y sería costoso en términos humanos. La unidad del pueblo de Israel coincide en que se tiene que dar un golpe por los semejantes ataques.

El especialista en temas de seguridad internacional puntualizó que Israel no sabe como resolver el tema de los rehenes, esta dando tiempo a la negociación con Turquía, Qatar y Egipto por si los quieren liberar, esa es la razón del por que no hay una ofensiva terrestre.

Sobre si Irán podría estar detrás del conflicto señaló que un articulo de The Wall Street Journal lo relacionó de manera directa en días pasados pero hay una voz unánime de la inteligencia aliada de Estados Unidos, países de Europa e incluso inteligencia israelí que asegura que no esta involucrado propiamente en el ataque, apoya a Hamás y eso lo hace indirectamente responsable, “piden a Irán que contenga a las milicias para que el conflicto no escale a un mayor nivel y se contenga en la zona de Gaza, esa es la estrategia de La Casa Blanca”.