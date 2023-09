Mario Delgado descarta ir como candidato a la CDMX

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, confirmó que no participará en la contienda para ser candidato a la Jefatura de la Ciudad de México.

“Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años, y que me cambió la vida, sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de la transformación nacional”.