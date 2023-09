Legisladores y personajes de la oposición criticaron severamente la actitud sectaria y hasta misógina del presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a invitar a los festejos patrios a las representantes del Congreso y del Poder Judicial.

Consideraron inconcebible que esa tradición de ver unidos a los representantes de los tres Poderes de la Unión sea modificada porque “no se lleva bien con la presidenta de la Suprema Corte”, cuando se trata de ceremonias republicanas y temas de Estado.

El encargado del plan económico de gobierno del Frente Amplio por México, el priista José Ángel Gurría pidió al Ejecutivo rectificar esa decisión de celebrar las fiestas solo con los integrantes de su gabinete, excluyendo a los otros Poderes.

“Yo espero que el jefe del Ejecutivo reconsidere, en México escogimos vivir en democracia y parte del sistema democrático es la división de Poderes, y eso implica un respeto a los otros poderes. Lamentablemente este choque que tiene el Ejecutivo con el Judicial es muy delicado”.

En su oportunidad el diputado panista, Mario Riestra, descalificó esa exclusión a los otros poderes y consideró que el presidente López Obrador asume una postura misógina.

“Pues es un profundo error de una persona que tiene liderazgo personal y no institucional. Las instituciones no dependen de sus titulares ni de las afinidades, incluso no dependen de sí se caen bien o no, como él lo ha señalado, la vida institucional debe fluir más allá de las personas. Además, en el caso de que por primera vez en la historia de México estos dos poderes sean presididos por mujeres, me parece un acto de misoginia de parte del Ejecutivo”

Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, señaló que el Ejecutivo federal busca apropiarse de una ceremonia de Estado.

“La Patria no tiene dueño, es de todos, y la representación de los Poderes en una República pues tendría que estar presente en el homenaje en el que se celebra el cumpleaños de la Nación, no la fiesta de una persona. Creo que ahí comete un error como muchos otros, quien piensa como él es bienvenido y quien no pues ni lo escucha”.

Finalmente, el líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, consideró una falta de respeto de López Obrador a las tres mujeres que representan a los Poderes Legislativo y Judicial.