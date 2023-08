Legisladores que respaldan a Ebrard rechazan el llamado de unidad de Morena

Diputados federales y senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, hicieron un llamado a la unidad.

A través de un pronunciamiento conjunto afirmaron que los adversarios no están en su movimiento y que la consolidación de la 4T solamente se logrará con unidad y respeto; sin embargo, diputados que respaldan a Marcelo Ebrard rechazaron el llamado.

Dijeron que no se necesita hacer llamados a la unidad si se respetan los acuerdos y los lineamientos que firmó el Consejo Nacional de Morena el pasado 11 de junio.

Y es que, en el pronunciamiento, 105 diputados federales y 34 senadores de Morena, así como los legisladores del PT y PVEM, señalan que todos son compañeros y buscan el mismo fin: continuar y avanzar con la 4T para seguir construyendo un México mejor para todas y todos.

En el pronunciamiento respaldado por los diputados Ignacio Mier, Aleida Alavez y Leonel Godoy, entre otros, se dicen convencidos de mantenerse unidos para así abonar a la continuidad y al crecimiento de la 4T en todos los rincones de México.

Sin embargo, el diputado Daniel Gutiérrez, uno de los cerca de 80 diputados federales promotores de Marcelo Ebrard dijo que no se sumarán a este pronunciamiento y calificó de perversos a los que no tienen palabra y no cumplen con los acuerdos.

No es necesario pedir la unidad si nosotros cumplimos con lo que pactamos y lo que firmamos. No nos sumaremos “Claro que no, la unidad es el respeto nada más, nosotros no nos sumariamos porque no estamos provocando la desunión, son aquellos perversos que no entienden que la política tiene que ser lo más limpio, sobre todo que se tiene que tener palabra. Imagínate si el político no tiene palabra cual va a ser la garantía del ciudadano. Pero también hacemos un llamado enérgico al presidente nacional de nuestro partido, ayer nos pidió pruebas, pero le dijimos que las pruebas ya están entregadas, se las entregamos al Consejo Nacional de nuestro partido”.

El diputado morenista por Oaxaca aseguró que es muy evidente que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha usado la dependencia para apoyar a una aspirante cuando eso está completamente prohibido por Morena. “La unidad se construye cuando se respetan los acuerdos”, reiteró el legislador Daniel Gutiérrez.