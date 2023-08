Sheinbaum y Adán Augusto, favoritos en fase final de la contienda en Morena

En la fase final de la contienda interna de Morena, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López están a la cabeza en las presencias, según lo publicado por la encuestadora Opinión Pública, la cual señala una brecha de alrededor de 7 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar en la competencia por la candidatura presidencial.

Los datos extraídos de la encuesta revelan que la ex jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, mantiene su liderazgo con 36% de las preferencias, seguida por el ex secretario de gobernación Adán Augusto López con 29.1%; mientas que el ex titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ocupa en el tercer puesto con un respaldo del 28.2%.

La perspectiva ciudadana se plasmó también en una encuesta dirigida a mil participantes en las 32 entidades, quienes fueron consultados acerca de su preferencia entre los aspirantes de Morena a la Presidencia, los resultados reflejaron que el petista Gerardo Fernández Noroña alcanza un 4.4%, mientras que el senador Ricardo Monreal obtiene un 1.7%, y Manuel Velasco registra un 0.6% de apoyo.

Ricardo Monreal destacó el ascenso del ex gobernador tabasqueño en las encuestas, a quien reconoció su sólida estructura territorial como factor influyente. El senador en licencia también expresó su reconocimiento hacia la trayectoria política de Ebrard Casaubón, a quien calificó de “político experimentado”.

El ejercicio realizado por Opinión-Pública se llevó a cabo a través de un método robotizado, realizado del 5 al 6 de agosto, alcanzando tanto a hombres como mujeres con líneas telefónicas fijas y celulares.

Se estableció un margen de error de +-3.1% para los resultados. Cabe destacar que esta metodología consiste en el envío de preguntas pregrabadas, a las que los encuestados responden seleccionando opciones mediante su teclado telefónico.

A tres semanas de la fecha en que se realizará la encuesta de Morena para determinar al candidato presidencial, Mario Delgado, líder del partido, mantuvo reuniones individuales con los aspirantes a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación donde abordaron detalles del proceso interno y los términos de la convocatoria.