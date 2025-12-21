Peña Nieto captado en el SAT de Metepec: Esta es la SELFIE que podría confirmar el regreso del expresidente a México

Enrique Peña Nieto, quien gobernó México de 2012 a 2018, fue captado recientemente en una aparición pública en territorio nacional.

A solo unas semanas de que el periodista Mario Maldonado revelara que el expresidente Enrique Peña Nieto rompió su autoexilio en España para visitar a su familia en Ixtapan de la Sal, el exmandatario volvió a ser tendencia debido a que, en esta ocasión, fue captado en el municipio de Metepec, Estado de México, en lo que sería una de sus primeras apariciones públicas en el país desde que dejó el cargo en 2018.

Su aparición se dio a conocer luego de que se hiciera viral una fotografía compartida por una usuaria en redes sociales, donde se ve a Peña Nieto en una selfie con la mujer; presuntamente, el encuentro ocurrió frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de dicho municipio.

Primera imagen de Enrique Peña Nieto en México: El exmandatario fue captado presuntamente frente a las oficinas del SAT en el Estado de México. Ampliar

El regreso a México

El primer reporte sobre su retorno al país ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando Maldonado informó que Peña Nieto viajó a México para visitar a su madre, quien no puede trasladarse al extranjero.

Anteriormente, en el libro “Confesiones desde el exilio”, el exmandatario ya había expresado al periodista su deseo de volver a suelo mexicano, explicando que su salida del país fue una decisión tomada por “respeto” a la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Mi plan era estar ahí, pero solamente quienes hemos estado en esta tarea y en esta responsabilidad nos damos cuenta de que tienes que dar un espacio de respeto a quien está en la titularidad del Ejecutivo; una manera de hacerlo es sustrayéndote. — EPN en Confesiones desde el exilio, 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Enrique Peña Nieto reaparece públicamente y habla de AMLO

¿Peña Nieto regresó a México para quedarse?

A pesar de su reciente aparición en Metepec, el expresidente no ha confirmado si su estancia en México será permanente o si volverá a España, donde reside desde hace varios años.

Ya veremos en el futuro. Tengo interés de regresar, pero no tengo decidido si de forma permanente. Quiero mantenerme en esta sana distancia, pero pienso regresar. — EPN en Confesiones desde el exilio, 2024.