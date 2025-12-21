Supervisan Sheinbaum y SICT obras del Tren México–Querétaro; el avance es del 8%

La Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que encabeza su titular Jesús Esteva, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido este fin de semana para supervisar las obras del Tren México-Querétaro que al momento llevan un avance del ocho por ciento de avance.

Al destacar que la construcción del Tren México-Querétaro lleva un ocho por ciento, por lo que se informo en un comunicado que el proyecto va de acuerdo a lo planeado

¿A qué regiones beneficiará la obra ferroviaria?

La mega obra ferroviaria se estima va a beneficiar a la zona metropolitana del Valle de México y del estado de Querétaro, San Juan del Río, Tula, entre otras. Y la demanda estimada es de alrededor de diez millones de pasajeros al año.

¿Cómo avanza la coordinación para el Tren México-Querétaro?

Jesús Esteva afirma que hay un trabajo coordinado con los gobernadores del estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador Mauricio Kuri, así como el equipo de ingenieros militares desde lo que será la estación San Juan del Río que su administración va “a cumplir” con esta nuevo servicio ferroviario de pasajeros.

El diseño estructural de la obra, está diseñando dónde deben quedar las vías, cuál es la demanda, qué autorizaciones debe haber, coordinando el impacto ambiental, el impacto urbano, en fin, todos los estudios que llevan a esta obra.

¿Cuál será el tiempo de traslado y las estaciones del proyecto?

El tren Ciudad de México-Querétaro viajará con un tiempo estimado de dos horas de 160 a 200 kilómetros por hora entre la capital y la ciudad queretana.

De acuerdo al proyecto de la ruta y estaciones quedarían en salida y llegada en la Ciudad de México, Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, y estación Querétaro central en El Marqués, y la Corregidora en el centro histórico de Querétaro, es una longitud total de 226 kilómetros de doble vía para pasajeros

Por último, se informa que el ferrocarril estará conectado con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, en la terminal de Buenavista con una línea del Metro, tres líneas de Metrobús y el servicio de Ecobici, y en Querétaro con el Probús, que es el sistema de transporte público del estado, y también con transporte local .

