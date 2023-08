PRD anuncia una “pausa” en su participación en el Frente Amplio por México

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano afirmó que hay una “exclusión política indebida” de su partido en la siguiente fase del proceso electoral del Frente Amplio por México, y le exigió al comité organizador una “aclaración suficiente” sobre la eliminación de sus aspirantes en la segunda etapa.

El PRD se va a quedar en el Frente, pero no de manera incondicional y por el momento harán una pausa en su participación en el comité organizador.

“No vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de quien quiera estarlas impulsando sin estar acusando a nadie, de nadie en particular, pero nos resulta extraño estos criterios que se aplican porque solo vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían los otros partidos también una cantidad importante de firmas. Las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos”.

Jesús Zambrano pidió que en nombre de la pluralidad se incluya al PRD en la siguiente fase.

“Podrá decirse que el PRD tiene porcentajes, números electorales muy modestos. Sí, hay que reconocerlo y estamos en un proceso de reorganización y de fortalecimiento”.

Ni el partido ni sus aspirantes hicieron cosas indebidas, y solicitan al comité organizador que de manera urgente los reciba y les dé una explicación con elementos de que fue lo que sucedió.

El PRD mantiene el compromiso de luchar en contra del actual gobierno

“El PRD refrenda el compromiso que impulso desde un principio y por eso llegamos a la construcción de Frente Amplio por México, es el impulsor de una amplia alianza con una participación amplia de la sociedad civil en la definición de las candidaturas en lo sucesivo, pero no estamos tampoco de manera incondicional “.

El dirigente afirmo que sus aspirantes lograron reunir al menos un millón de firmas de apoyo.

“Nosotros hicimos un trabajo como PRD hubo alrededor de 500 mil personas, mujeres y hombres, que a lo largo y ancho del país en todos los estados de la república aportaron sus firmas en apoyo a uno u otro de nuestros aspirantes buscando en todo momento respetar los lineamientos y las reglas y criterios que se establecieron por el comité organizador”.