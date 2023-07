Se equivocaron con Xóchitl porque quisieron engañar al pueblo: AMLO

Sin temor a un crecimiento en la popularidad de la senadora panista Xóchitl Gálvez en su búsqueda por ser la candidata a la presidencia por la alianza "Va por México", así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que la oposición se equivocó al buscar mentir a los mexicanos con una candidata que se dice parte del pueblo, cuando mantiene la defensa de los potentados.

Durante la mañanera el Primer Mandatario fue cuestionado sobre un incremento de la panista al menos en los medios de comunicación sin embargo insistió todo es parte de un engaño.

"Creo que cometieron un error porque quisieron engañar o sea es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en al boca a la gente o sea cómo, a ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo, ¡tamales, tamales, ricos tamales! y ya ¿no? o digo unas groserías es que a penas ganó una elección y en eso en Las Lomas pero con todo respeto, México no es Las Lomas".

Y es que insistió que si bien quienes viven en Las Lomas son importantes al ser los más ricos del país, todos los habitantes son más que eso y aseguró, la legisladora no conoce todos los rincones del país ni tiene los principios e ideales a favor de la gente sino de personajes como Claudio X. González.

"Creo que se equivocaron queriendo timar al pueblo queriendo engañar al pueblo, queriendo manipular al pueblo y no sé cuánto les va a durar porque también la política es tiempo, la política es un oficio, cómo le van a dejar la conducción de los intereses de las minorías a Claudio X. González, ¿qué sabe de política?".

López Obrador advirtió que seguirá respondiendo a los señalamientos de Xóchitl o la oposición, e informando dijo con "la verdad" a través de las mañaneras por lo que descartó que pudiera tener sanción alguna por parte de las autoridades electorales.

"No hay elecciones todavía, cuando empiecen las elecciones ya vemos pero todavía no... ¿ya dijeron ellos que es la candidata? Todavía no, empieza el proceso electoral hasta septiembre, en septiembre vamos a ver qué se puede decir, claro si está de por medio la justicia y la democracia vamos a tener que seguir hablando".

El Jefe del Ejecutivo Federal pidió comprensión a su actuar ya que enfatizó que la transformación ha costado mucho y por mucho tiempo de lucha por lo que se mantendrá el combate a la corrupción y los privilegios.