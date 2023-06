Fui discriminada, no me dejaron entrar a Palacio Nacional: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, denunció que Andrés Manuel López Obrador no la dejó entrar a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica que fue determinada por un juez.

En entrevista con Calos Loret de Mola declaró que se sintió discriminada y sólo pide que el presidente rectifique lo que ella no dijo sobre los programas sociales.

“El objetivo era que no entrará y no llegará ni si quiera a la Puerta Mariana, él dijo que si una autoridad lo ordenaba. Todos los mexicanos tienen ese derecho, el presidente dice que yo fui a montar un show, que me quiero colgar de su popularidad”.

Lamentable que el Presidente no cumpla su palabra y se encierre en Palacio Nacional.



Le recuerdo la máxima juarista: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz“.#XóchitlALaMañanera pic.twitter.com/OIDT8gf4jL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 12, 2023

La senadora dijo que el presidente recorto más del 40% para los pobres y no los apoya como lo dice… “que malo que no cumpla su palabra el presidente, sólo les abre a los suyos, el presidente ya no escucha al pueblo” concluyó.