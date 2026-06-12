¿Por qué Ricardo Mejía busca un juicio político contra el gobernador de Coahuila?

El diputado señaló presuntos actos de intimidación contra candidatos y militantes de Morena y el PT.

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el fiscal general de esa entidad, Federico Fernández, por violaciones graves a la Constitución, en la pasada jornada electoral del 7 de junio, en la que se renovó el congreso local.

Presentación de Demanda de Juicio Político en la Cámara de Diputados contra el Gobernador Manolo Jiménez @manolojim y el Fiscal General Federico Fernández por violaciones graves a la Constitución y a los Derechos Humanos, por no permitir elecciones libres y auténticas, violar la… pic.twitter.com/u9EBb6IEqe — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) June 13, 2026

¿Qué denunció Ricardo Mejía sobre las elecciones en Coahuila?

El legislador del PT señaló que legisladores federales tanto de Morena como del PT fueron privados de su libertad, además de que durante dichas detenciones fueron maltratados por elementos de la policía de Coahuila.

“También fue notorio que servidores públicos con rangos de subsecretarios de gobierno y otros funcionarios estuvieron intimidando el día de la jornada electoral. Lo que les puedo decir es que no hubo elecciones libres y auténticas”. —

“Entre otros hechos que describimos en la demanda de juicio político, el gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. Estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila. Y todavía después de estos hechos el propio gobernador se jactó de que en Coahuila cualquier policía puede detener e intimidar a cualquier ciudadano violando la libertad de tránsito”.

📰 #Boletín || Presenta el dip. @RicardoMeb demanda de juicio político en contra del Gobernador y del Fiscal General de Coahuila 👇 pic.twitter.com/yj2OJfpJwY — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) June 13, 2026

¿Cómo operó presuntamente la compra de votos?

El diputado Mejía Berdeja denunció que la compra de votos por parte del PRI fue mediante la modalidad de códigos QR, con pagos de entre 600 y hasta mil pesos por voto.

Ante este panorama, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados adelantó que ya trabaja en una iniciativa para reformar la Ley de Medios de Impugnación, a fin de que sea causa de nulidad el uso de celulares y los códigos QR.

📸 Desde la Cámara de Diputados, el dip. @RicardoMeb presentó una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el fiscal estatal, Federico Fernández, por presuntas irregularidades durante el pasado proceso electoral.



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¿Qué amenazas denunció el legislador del PT?

Resaltó que ha sido blanco de diversas amenazas, en las que le advierten que una vez que termine la actual legislatura todos los mandos estatales irán tras él.

“Estoy hablando de “El Boxer”, de “El Jaguar” y estoy hablando de otro sujeto que le apodan “El Homer”. Entonces, yo responsabilizo directamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a los mandos de la policía estatal de cualquier agresión a mi integridad física y de compañeras y compañeros del Partido del Trabajo y de la coalición”. —

El legislador federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, urgió a que la Cámara de Diputados atienda las solicitudes de juicio político y de desafuero como la que hay en contra del senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, que simplemente no avanzan en la Sección Instructora.

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