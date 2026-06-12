El otro lado del Mundial 2026: 4 mil negocios del Centro Histórico enfrentan pérdidas y caos

El plantón CNTE continúa pese al inicio del Mundial 2026 y el comercio establecido del Centro Histórico de la Ciudad de México sigue enfrentando pérdidas económicas derivadas del campamento y las movilizaciones de la disidencia magisterial que se mantienen desde finales de mayo sin que hasta el momento exista una solución definitiva al conflicto.

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¿Cuánto han afectado las protestas de la CNTE al comercio?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) mantiene en 405 millones 470 mil pesos la última estimación oficial de afectaciones económicas ocasionadas por las protestas magisteriales, cifra que corresponde al periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 3 de junio.

De acuerdo con el organismo empresarial, más de 4 mil unidades económicas ubicadas principalmente en el corredor Centro Histórico-Reforma han resentido una disminución en la afluencia de clientes, caída en ventas, dificultades logísticas y problemas para el traslado de trabajadores.

El plantón de la CNTE continua extendiéndose dentro de las calles del Centro Histórico de la capital Ampliar

¿Qué impacto tiene el plantón en el Mundial 2026?

Aunque la cámara empresarial no ha difundido una actualización de los daños económicos durante los últimos días, comerciantes de la zona continúan reportando afectaciones por los cierres viales y las restricciones de acceso derivadas del campamento instalado en calles del primer cuadro de la ciudad.

Las protestas coinciden además con el arranque de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, particularmente en el Zócalo capitalino, donde la instalación de cercos de seguridad y la presencia de manifestantes han generado incertidumbre entre visitantes, turistas y negocios que esperaban un incremento en la actividad económica por el torneo internacional.

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¿Qué demandas mantiene la CNTE?

Mientras tanto, la CNTE mantiene sus demandas relacionadas con el sistema de pensiones, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y modificaciones a los mecanismos de promoción docente. Tras diversas reuniones con autoridades federales, el movimiento magisterial no ha alcanzado acuerdos definitivos y ha reiterado que continuará con su jornada de lucha.

Ante este escenario, representantes del sector empresarial han insistido en que las autoridades garanticen el libre tránsito y encuentren una salida negociada que permita reducir las afectaciones económicas en una de las zonas comerciales más importantes del país.

La Canaco CDMX ha advertido que la prolongación de los bloqueos y plantones podría seguir impactando a pequeñas y medianas empresas que dependen de la actividad comercial diaria para sostener empleos y operaciones.

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