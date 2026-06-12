Erik Avilés alerta sobre un presunto golpe técnico del Gobierno a la CNTE

Las demandas legítimas de los maestros de la CNTE están siendo utilizadas como moneda de cambio por las cúpulas sindicales para negociar candidaturas en 17 estados, mientras el Gobierno Federal les asesta un “golpe técnico” al saltarse a las dirigencias para operar directamente con las bases escolares, acusó Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero en Michoacán.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Erik Avilés, señaló que existe un uso de las bases magisteriales por parte de los cuadros políticos, quienes posteriormente las relegan.

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¿Qué señaló el especialista sobre las dirigencias magisteriales?

Puntualizó que los liderazgos políticos suelen utilizar y desechar a las bases sociales según sus intereses, y que en esta ocasión, la decisión de aplazar definiciones hasta después del Mundial busca mantener el control sobre la toma de decisiones rumbo a la conformación de listas electorales y candidaturas en 17 estados.

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Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con Erick Avilés, director general de Mexicanos Primero Michoacán. pic.twitter.com/fteUN03aBd — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 12, 2026

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¿Por qué considera que existe un “golpe técnico” a la CNTE?

La estrategia gubernamental representa un “golpe técnico” hacia las dirigencias de la CNTE Michoacán, expresó, debido a que se busca el contacto directo con las bases para validar las decisiones oficiales sin la intermediación de los representantes sindicales.

La elección de estos intermediarios se realiza mediante mecanismos como votaciones a mano alzada y consignas previas, lo que ha generado divisiones internas; como ejemplo, Erik Avilés mencionó que el magisterio en Michoacán actualmente se encuentra fragmentado en al menos cuatro expresiones distintas.

Expuso que las demandas vinculadas al ISSSTE, la abrogación de la Ley de la USICAMM y el incremento salarial total funcionan de forma paralela, ya que los asuntos que prioritariamente se negocian corresponden a los intereses de las cúpulas.

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