¿Fueron los policías? FGE no descarta hostigamiento oficial tras el asesinato del periodista Luis Angel Lopez

Son dos las líneas de investigación que se siguen en el caso del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, y una de ellas el presunto hostigamiento de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

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¿Cuáles son las líneas de investigación por el homicidio de Luis Ángel López?

En conferencia de prensa, la encargada de procuración de justicia en Veracruz dio a conocer que en la investigación se llevaron a cabo entrevistas con su madre, así como con su pareja y se realiza una revisión de la sábana de llamadas y mensajes en su teléfono celular.

Además se solicitaron las grabaciones de videovigilancia de la zona, uno de ellos que fue filtrado, en donde, dijo, se puede ver que el reportero iba en su taxi acompañado por otra persona que todavía no se ha identificado por parte de la Fiscalía.

“En el video se advierte que el comunicador conducía, da la vuelta en la calle 18, sale huyendo y es privado de la libertad. De acuerdo a las investigaciones que tenemos avanzadas, es posible que ya venía lesionado. Estamos hablando que presentó 18 heridas por arma de fuego”.

𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝘁𝗿𝗮. 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗲𝘁𝗵 𝗔𝘂𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮 𝗝𝗶𝗺𝗲́𝗻𝗲𝘇 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗿𝗿𝗲, 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 pic.twitter.com/yQ5J2apqL4 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 12, 2026

¿Se descarta la participación de policías estatales?

Jiménez Aguirre dejó en claro, que si bien en el video no se observa la presencia de elementos o alguna unidad de la Policía Estatal, no se descarta el hostigamiento policíaco como una de las dos principales líneas de investigación.

“Ninguna línea de investigación está siendo descartada, sin embargo, en este video se advierte que el taxi iba solo, no llevaba seguimiento de ninguna autoridad, sin embargo, eso no descarta la línea de investigación”.

¿Qué medidas de protección tenía el periodista?

En ese sentido, dijo que se estima que fue un solo agresor y que éste viajaba en el taxi con el comunicador, pero no se descarta que haya un autor intelectual.

Asimismo, la Fiscal destacó que la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, de manera extraoficial, les confirmó que desde el 5 de febrero se le otorgaron medidas de protección a Luis Ángel, de seguimiento a través de plataforma, designación de elementos de Seguridad Pública para realizar rondines de seguridad en su domicilio y monitoreo preventivo por parte de esta Comisión.

Finalmente, detalló que estas medidas fueron solicitadas a raíz del homicidio de Carlos Leonardo Castro a principios de enero de este año.

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