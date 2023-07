Destapa AMLO a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición

El presidente López Obrador "destapó" a Xóchitl Gálvez como la candidata de la oposición para el 2024, aseguró que desde hace unos 15 o 20 días, una agrupación oligarca , representada por el empresario y activista, Claudio X. González decidió que la senadora sea la abanderada presidencial.

Dijo que esa decisión cupular, desintegró a los partidos opositores que solo serán la fachada, pues en realidad el que decidió ya fue un gerente empresarial, junto con los conservadores y políticos corruptos quienes aportan dinero para la guerra sucia, incluidos dueños de medios de comunicación e intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jorge Castañeda.

Incluso, mostró un cartón del caricaturista Hernández, en el que representa a diversos personajes como a Carlos Salinas abrazando a Xóchitl Gálvez, al describir a los personajes de la caricatura, el tabasqueño soltó una carcajada.

Señaló que ese grupo oligarca, piensa que como "la señora Xóchitl" provine del pueblo entonces va a ganar, pero no es así, porque no es pueblo sino forma parte de ese agrupamiento, no de la cúpula pero si es integrante. Lo interesante es que lo que dirá el panista Santiago Creel, pues varios de los que estaban apuntados ya declinaron porque se dieron cuenta que no se trata de una competencia democrática sino de una imposición desde arriba y no quieren ser simples comparsas .

A diferencia de los aspirantes presidenciales que han tenido un comportamiento ejemplar. Porque saben que el pueblo no quiere rupturas ni fracturas en el movimiento de transformación.

López Obrador dijo que todo ese grupo está "inflando" a Xóchitl Gálvez, quien trabajo para el gobierno de Vicente Fox como titular de la atención a los Pueblos Indígenas, y después fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo donde están las Lomas de Chapultepec donde viven los más ricos de México y esos son los que la apoya.