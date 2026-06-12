¿Qué se sabe del caso Roxana Guzmán? FGR atrae investigación por secuestro en Veracruz

La Fiscalía General de la República atrajo el caso de la privación legal de la libertad de la comunicadora de Nanchital, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida el pasado 2 de junio cuando fue sacada con violencia de su domicilio por un grupo de hombres armados.

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¿Por qué la FGR atrajo el caso de Roxana Guzmán?

En conferencia de prensa, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre dijo que el pasado miércoles la FGR formalizó la atracción de la carpeta de investigación, por lo que el expediente fue entregado hoy a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión con sede en la Ciudad de México.

Este proceso no implica el cierre de las indagatorias por parte de la autoridad estatal, ya que las labores de investigación continúan de manera coordinada.

“Nos notificaron la atracción por parte de la FGR, entonces la carpeta se envió a la Fiscalía Especializada. Nosotros estamos entregando la información pero eso no significa que cesen las investigaciones, seguimos muy pendientes del caso”. —

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¿Qué líneas de investigación se mantienen abiertas?

Jiménez Aguirre subrayó que han circulado diversas versiones sobre el paradero de la comunicadora, “Ha habido especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que si había habido detención pero nosotros tenemos que atender todo el contexto. Hay que revisar el entorno social y familiar para ir aterrizando las líneas de investigación”, puntualizó.

La fiscal indicó que previo a la atracción del caso por la FGR, la investigación contemplaba al menos dos líneas de investigación, mismas que no han sido descartadas.

¿Qué diligencias se han realizado en la investigación?

Explicó que el avance de las indagatorias ha incluido entrevistas, dictámenes periciales y labores de búsqueda, análisis de información obtenida a partir de cateos, así como de dispositivos electrónicos asegurados en distintas diligencias.

“De los cateos o detenciones muchas veces surgen datos importantes, incluso de teléfonos asegurados, toda esa información se va recabando y enviando a la FGR que ahora es la autoridad que encabeza la investigación”. —

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