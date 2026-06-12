Inauguran nueva sala de urgencias del Hospital de Xoco

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México inauguraron este viernes la nueva sala de urgencias del Hospital de Xoco, al sur de la capital. Esta es, dijo el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, “la más moderna de América Latina”.

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¿Qué tecnología incorpora la nueva sala de urgencias del Hospital de Xoco?

El área, aseguró, cuenta con tecnología de última generación. Por ejemplo, un tomógrafo móvil para que el paciente no sea movido y un sistema de rayos X suspendido en el techo.

“Por eso lo llamamos el centro de innovación quirúrgica pues es un espacio donde el cirujano guía su intervención con imagen en tiempo real donde un tomógrafo móvil, el primero de nuestro país, permite obtener imágenes durante el procedimiento mismo sin mover al paciente y sin perder minutos críticos entre el diagnóstico y el tratamiento”. — Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar

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Esto, afirmó, es histórico “no porque es tecnología no exista sino porque es gratis y es para la población de la Ciudad de México que más lo necesita”.

También presumió que se colocó un sistema de rayos X suspendido en el techo “que no existe en ningún otro hospital público”.

🩺 En coordinación con el @GobiernoMX, seguimos fortaleciendo la salud pública en la Ciudad de México. 🏥✨



La Unidad de Emergencias del Hospital General de Xoco se moderniza con tecnología de vanguardia para brindar una atención más oportuna, especializada y segura para las y… pic.twitter.com/7dOGqacYo3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 12, 2026

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¿Qué beneficios tendrá para los pacientes?

Este aparato de rayos X suspendido en el techo es, dijo, “tecnología única en nuestro país que elimina la necesidad de mover al paciente durante la atención crítica. En urgencias cada traslado es un riesgo y hoy lo eliminamos”.

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Svarch Pérez mencionó que lo que se inauguro hoy en pocas palabras es “un quirófano híbrido inteligente y no es solo un quirófano moderno, es una sala donde la cirugía, la anestesia, el monitoreo y la imagen avanzan y operan completamente integrados”.

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¿Quiénes participaron en la inauguración?

En el Hospital de Xoco se realizan al año 3 mil cirugías y en septiembre del 2019, siendo jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ya se había realizado también una modernización del área de urgencias.

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En el recorrido por la nueva sala estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, la secretaria de Salud de la CDMX y la directora general del Hospital de Xoco, Joanna Bonfante Rubio.

La verdadera esencia de la transformación radica en defender el valor de cada vida humana por igual, sin que el origen o la situación económica de una persona decidan su destino.



En la #CapitalDeLaTransformación rechazamos por completo esa visión, por ello equipar el área de… pic.twitter.com/rDWSGjlxkR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 12, 2026

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