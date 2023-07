Senadores que dejaron al PRI son unos traidores: Carolina Viggiano

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, aseguró que los cuatro senadores y el resto de los militantes que abandonaron este lunes al tricolor lo hacen por razones inconfesables para apoyar a Morena.

Al interior del partido nadie va a extrañar a los senadores Osorio Chong ni Claudia Ruiz Massieu o Nubia Mayorga y menos a Eruviel Ávila, porque en los hechos desde hace tiempo dejaron de ser priistas y actuaban más en favor del gobierno de López Obrador.

Incluso, Carolina Viggiano no descartó que estos ex priistas vayan a pedir cobijo al partido Movimiento Ciudadano, si es que no se van a Morena.

“En el Senado nunca fueron una oposición, nunca hicieron una crítica, por ejemplo, al presidente de la República, ya no estaban de este lado de los opositores… seguramente algo le pidieron a Alejandro Moreno y le dijeron si no nos lo das, nos vamos”.

Si no son oposición ni son oficialistas, ¿de qué lado están?, cuestionó la secretaria del PRI; las razones por las que se van son “inconfesables” o es una estrategia acordada con Morena.

No son 300 los militantes que salieron de las filas del PRI, junto con los 4 senadores, sino solo 68 quienes ya lo hicieron por escrito.

Carolina Viggiano arremetió contra los senadores que se fueron del partido, les llamó traidores que pactaron con el gobierno para tener impunidad como es el caso de Osorio Chong o de Eruviel Ávila, para salvarse de sus corruptelas.

“Cuando dicen ‘es que Alito y la dirigencia han perdido muchos estados’, no, nosotros perdimos todo en el 2018 y hemos ido recuperando… En el 2018 recibimos el partido con un ocho por ciento de aceptación y hemos ido recuperando poco a poco, pero muchos de los que se fueron ayer nos traicionaron”.

“Ahora que entre Delfina vamos a ver si va a revisar cómo está el sistema de salud que le heredó el exgobernador Eruviel y ver si verdaderamente va a combatir esa corrupción y si verdaderamente va revisar esas cuentas y ahí vamos a ver si tienen un pacto de impunidad o no”.

La secretaria general del PRI, acusó al presidente López Obrador de violencia política de género al ofender a la senadora Xóchitl Gálvez con diversos adjetivos.