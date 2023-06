Llama AMLO evitar politiquería con "corcholatas" el 1 de julio en el Zócalo

Al asegurar que es para celebrar el quinto aniversario del triunfo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a las llamadas "corcholatas" y sus simpatizantes, evitar que el evento que se realizará el próximo 1 de julio en el Zócalo se convierta en un acto politiquero por el proceso interno que vive el partido Morena.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario habló de la necesidad que el día que rendirá su ya tradicional informe trimestral, no se lleven a cabo porras por ninguno de los aspirantes a convertirse en el próximo abanderado para contender por la presidencia en 2024.

"Hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes a quienes apoyan la transformación que van a asistir el sábado primero de julio en el Zócalo para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación ni vayan a aplaudir a sus favoritos ni a faltarles el respeto a nadie, esto es conmemorar el triunfo de la transformación que es la historia del país".

Al ser cuestionado si Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López serán parte de sus invitados o acudirán al evento en el centro de la capital, simplemente dijo que todos los ciudadanos están invitados pero con la condicionante de cero politiquería.

"Pero si quieren ir como ciudadanos adelante... sobre todo me dirijo a los simpatizantes, militantes de la transformación, que son muy responsables y también a los que están participando, no vayan a salir con aplausos y este sí, este no, vale más, vale más que se entienda, o sea nosotros luchamos por ideales, por principios, no luchamos por cargos".

Insistió que lo que se celebrará es la transformación como fue la Independencia, la Reforma y la Revolución con el distintivo que se combate desde raíz problemas como la corrupción por lo que calificó este como un momento histórico. En este escenario, López Obrador defendió nuevamente el proceso de selección de Morena al reiterar que se busca coordinador de la defensa de la transformación y no a quien entregarle el gobierno.

"Ellos hablan directamente de elegir candidato. En el caso de Morena es la elección de quien va a ser el coordinador para la defensa de la transformación de que se ha iniciado y que le voy a entregar la estafeta desde septiembre, no el gobierno porque yo concluyo mi mandato en septiembre del año próximo, pero soy al mismo tiempo sin que abandone mis funciones como gobernante, dirigente del proceso de transformación y es lo que se va a resolver".

Con ello dijo, él tendrá total libertad como Jefe del Ejecutivo Federal para concluir con las obras de su administración y entregar entonces el gobierno a quien sea elegido por la población.

"En el caso del bloque conservador están hablando de las reglas para elegir a sus candidatos y se han venido demorando porque parece que no se ponen de acuerdo, ya les dije que si deciden hacerlo por encuesta y copiarnos, no les vamos a cobrar derechos de autor, se les concede la licencia pero andan en eso".

López Obrador consideró normal que en vísperas de las elecciones que se realizarán el próximo año, se "eleve la temperatura" y haya actos como denuncias y acusaciones como ahora se da por quienes consideran que en Morena se realizan actos anticipados de campaña.