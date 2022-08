Entre las "corcholatas" no hay pleitos ni celos, pura unidad: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que entre las “corcholatas”, es decir, entre los aspirantes a ser candidatos presidenciales de Morena no hay ni pleitos ni celos, sino “pura unidad”.

Entrevistada brevemente en el recinto legislativo de San Lázaro, la funcionaria dijo que hay un pacto de unidad, un acuerdo para no incurrir en pleitos internos.

“Un acuerdo de… hay un trabajo de unidad que es lo más importante. No, no hay pleitos. No hay pleitos ni celos ni nada, pura unidad, sí”.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, la funcionaria rechazó que haya división o pugnas con los otros suspirantes a suceder al presidente López Obrador, nada ni nadie nos va a dividir, aseguró.

Señaló que no le disgusta que le digan “corcholata” , es más, ¡vivan las corcholatas! como ha bautizado el presidente López Obrador a los que tienen posibilidades de ser el candidato o la candidata presidencial de su partido.

“El presidente López Obrador explicó el tema del porque usa el término corcholata, a mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofenda. Digo cuando uno está segura de sí misma o de lo que representa y del movimiento al que representa, pues vivan las corcholatas”.

Incluso, como ocurrió horas antes con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a ella también los legisladores morenistas le echaron porras y le dieron un espaldarazo a sus aspiraciones políticas.

“Presidenta, presidenta, presidenta”.

Cabe mencionar que el diputado Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, muy entusiasta gritó “Claudia tú serás la Presidenta de México, la primera mujer presidenta, yo lo decreto”.

La pasarela de presidenciables de Morena, continúa este viernes, pues acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para sostener también un encuentro privado con los legisladores morenistas.