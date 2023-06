Seré la gran sorpresa y ganaré la contienda interna: Fernández Noroña

El aún vicecoordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, lamentó que no haya equidad en la competencia interna, sobre todo en recursos económicos.

Fernández Noroña aseguró que dará la sorpresa y ganará las encuestas en el proceso de selección interna de la coalición Juntos Hacemos Historia, para definir al candidato presidencial en las elecciones de 2024.

Incluso, pidió que no lo subestimen, porque en los sondeos sobre preferencias en las redes sociales y en el diario El País, se le ubica en tercer lugar de la popularidad, por lo que podrá ser “la gran sorpresa”.

“Yo sin un quinto, sin una barda, sin un espectacular, sin nada económicamente, sin nada, yo creo que voy a ser la gran sorpresa, yo creo que me están subestimando y se los agradezco porque puedo caminar con gran tranquilidad, y ya cuando vean cómo están las cosas me van a empezar a llover las criticas pero que me busquen lo que quieran, lo único que me pueden acusar es de pobreza explicable”.

Sobre el sorpresivo anuncio de la diputada Yeidkol Polenvski de buscar también la candidatura presidencial de Morena, el legislador consideró que su compañera llegó tarde a los acuerdos partidistas para sumarse a los postulantes de la coalición.