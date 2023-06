Rechaza Ignacio Mier que "corcholatas" hagan actos anticipados de campaña

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, rechazó que las actividades proselitistas de los aspirantes presidenciales de su partido representan actos anticipados de campaña, como afirma la oposición.

El proceso interno forma parte de sus actividades como movimiento político, y que todos los partidos podrían hacer este tipo de ejercicios democráticos, pero no lo hacen porque se gastan las atribuciones en su burocracia sin impulsar la participación social.

Negó que haya alguna ilegalidad en el proceso interno morenista o que las “corcholatas” se adelanten varios meses al calendario electoral.

“Pues no hay ninguna ilegalidad porque es un proceso interno conforme a lo que establece el 41 constitucional, lo que pasa es que los otros partidos políticos no lo hacen porque entretienen a sus militantes en diciéndoles presenta denuncias, en lugar de ir a trabajar en la base, en el territorio, en recorrer los estados, es un asunto de trabajo, ´pero si no quieren trabajar pues deberían regresar el recurso público”.