Niega AMLO derecho de réplica a Xóchitl Gálvez en “mañanera”

Nuevamente da el no el presidente Andrés Manuel López Obrador a la senadora panista Xóchitl Gálvez para que pueda ejercer su derecho de réplica durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Mientras la semana pasada el Primer Mandatario mejor propuso a la legisladora realizar sus propias "mañaneras" no fue a las 5:30 am pero sí 20 minutos después, cuando Xóchitl Gálvez llegó en una bicicleta, impermeable amarillo y documentos en mano para ingresar a Palacio Nacional por la calle de Moneda entre una guerra de gritos de Presidenta y no estás sola con otros en contra enfatizando que no le dejarían entrar.

A pesar de los empujones y gritos, la senadora recibió el acceso por parte de la policía de la Ciudad de México que custodia los accesos y a pesar que tocó la gruesa puerta de madera y continuó con su amparo autorizado, el acceso no se le dio.

"Él tiene una máxima, él es juaristas, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, hoy le pido al Presidente que respete mi derecho... no esperaba esto, sí pensaba que podía ingresar porque además dio su palabra, o sea él dio su palabra, él dijo que si yo conseguía alguna orden que lo obligara, lo iba a hacer y lo logré conseguir porque, sí es cierto, el Presidente dice que soy la única que tengo la capacidad de presentar tantas denuncias, yo trabajo de lunes a viernes, a veces hasta el sábado en el Senado".

Evitó hablar de los señalamientos en su contra que con esto sólo busque publicidad para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024.

"Ese tema no lo voy a tocar aquí, a ver yo no necesito un pedacito de la popularidad del Presidente eh, no lo necesito, yo tengo mi propio camino, toda mi vida he logrado las cosas por mi propio esfuerzo, así que no, no vengo a pedirle un pedazo de popularidad...

-¿Rechaza que esto forme parte de una campaña política para llegar a la Jefatura de Gobierno?

-No, fíjese usted que sin hacer campaña política estoy en el primer lugar de las encuestas, ya estaba en el primer lugar cuando llegué aquí".

Mientras destacó que llegó sola, sin guaruras ni ayudantes a unos minutos antes de iniciar la mañanera, decidió retirarse enfatizando que avisaría al juez que no se le dio uso de su derecho por lo que dijo, seguirá su lucha de ser escuchada en el salón de Tesorería ocupando máximo diez minutos de la conferencia.

"Le voy a notificar al juez que no pude ejercer mi derecho de réplica, esperaremos los diez días que marca la ley para que el Presidente presente su recurso y si no lo presenta entonces sí regresaré y si lo presenta seguiré peleando en los tribunales, en el colegiado tres meses más...

-¿Qué pasíó con Fox, que dijo que iba a venir?

-Yo le pedí que no viniera, yo le pedí a todos los políticos que no vengan".

Minutos después el Jefe del Ejecutivo Federal insistió que no se le dará el derecho de réplica en la mañanera porque enfatizó, la intención de la senadora es meramente política.

"No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad...

-Legalmente ¿va a presentar algún recurso o no?

-Se hacen los trámites legales, correspondientes...

-La Consejería ¿le va a dar seguimiento?

-Sí, sí pero quiere ser candidata a presidencia, Jefa de Gobierno que se vaya donde vivan los fifís y van a votar por ella, segurísimo".

Y es que señaló que Xóchitl al igual que todos los conservadores solamente buscan expresarse en contra de su administración e incluso contra el pueblo con mentiras e hipocresías que destacó, han tenido personajes como el ex presidente Vicente Fox al colocarse la medalla del programa de adultos mayores cuando reiteró él y el Partido Acción Nacional siempre se manifestaron en contra.

"Y Fox pues no está exacto, ya lleva tiempo con actitudes, con calenturas, con planteamientos sin fundamento, por eso no está exacto, quedó muy molesto entre otras cosas porque ya no tiene la pensión".

Destacó que en el pasado los programas sociales o los apoyos a los más vulnerables eran llamados de manera despectiva como populismo o paternalismo y en esa doctrina comentó, se mantiene Xóchitl Gálvez.