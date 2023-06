No me dejaron entrar, me mandaron golpeadores: Xóchitl Gálvez

No solo no me dejaron entrar, me mandaron un buen de golpeadores que me querían impedir pasar a la calle de Moneda y llegar a la Puerta Mariana, no pude pasar voy a notificarle al juez el incidente y vamos a ver si el presiente presenta un recurso de revisión, tiene hasta 10 días para hacerlo, y en caso de que no lo presente, quedará firme el amparo, señaló Xóchitl Gálvez.

La senadora del PAN, quien contaba con una orden del juez para ingresar a la conferencia matutina del presidente López Obrador, y ejercer su derecho de réplica, afirmó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que “en caso de que no haya apertura será el juez quien decida, yo ya no estaré más días aquí".

Detalló que los manifestantes que se encuentran afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron quienes obstruyeron su llegada a Palacio Nacional; pero afirma, “entre empujones, pero pasé”.

No obstante, el acceso le fue negado y comparte que “lo que le quería decir al presidente es que jamás dije que había que quitarles los programas sociales a los adultos mayores”, entre otras cosas que asegura “quería decirle de frente”.