La diputada federal del PAN, Teresa Castell de Oro, expresó su rechazo por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la acusa de cometer violencia política de género y le exige respetar a la diputada trans de Morena, Salma Luévano, a quien la legisladora blanquiazul se refiere como “diputado” “hombre vestido de mujer” o simplemente le llama “hombre” sin respetar su identidad de género.

La Sala Superior del Tribunal resolvió que la panista Teresa Castell de Oro, lesiona los derechos político electorales de la morenista Salma Luévano, vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad, además de poner en entredicho sus capacidades y habilidades para legislar y desempeñar un cargo de elección popular.

Por ello, los magistrados electorales pidieron dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la imposición de la sanción correspondiente a la legisladora del PAN, quien se quejó de que el Tribunal Electoral pretende callarla, además, utiliza la ley en contra de las mujeres a quienes minimiza su sexo biológico y en favor de los hombres con “ideologías trans”.

“Ahora parece que ser mujer biológica y defender tus ideales como hija, madre, esposa, trabajadora o empresaria es un delito, nos quieren sumisas y calladas como siempre. Porque lo que está diciendo el Tribunal Electoral en su sala especializada con esta resolución, es que a ciertas personas se les permite agredir y ser violentas, sólo por sus ideologías sin tener consecuencias. Les informo que no me voy a detener, ni voy a sucumbir ante los actos de acoso e intimidación, lo que están haciendo es violencia ya no contra mí sino contra la población”.

Alertó que no se puede permitir a las niñas y niños cambiar de género por esas “ideologías”, y dijo confiar en que prosperará la impugnación que presentó en torno a la resolución que la acusa de violencia política de género.

Es más, dijo que promoverá una ley que garantice una verdadera equidad de género entre hombres y mujeres, y que no limite la libertad de expresión de los legisladores.

“Vamos a solicitar una reunión con la Jucopo para exigir se legisle al respecto y no se vulneren nuestros derechos, además de que se garantice una verdadera paridad biológica, no ideológica en la Cámara y que no se viole la libertad parlamentaria, hasta que la justicia vuelva a establecer condiciones de igualdad y nos garantice nuestra libre expresión. Confió en las leyes y las instituciones y en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá la impugnación tramitada conforme a mis derechos como mujer”.

La diputada del PAN, Teresa Castell de Oro, ofreció una conferencia de prensa acompañada de varias mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, todas activistas contra la “ideología de género”, quienes al final gritaron tres veces la frase: “Y sin embargo es hombre”.