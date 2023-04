La campaña ya prendió, ya saben quién soy: Alejandra Del Moral

Los mexiquenses tendrán una gobernadora con capacidad, afirmó Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, y los invitó a convencer a más ciudadanos de unirse a su movimiento.

“La campaña ya prendió, ya saben quién es Alejandra Del Moral, ya saben la capacidad, ahora no solo hay que ganar el debate, vamos a ganar la elección haciendo lo que nos toca”, expresó la candidata.

Tener propuestas claras fue clave en la victoria en el debate electoral, destacó Del Moral Vela, así como el conocimiento de todos los municipios del Estado de México.

La priista detalló que una de las propuestas es trabajar en conjunto con los ayuntamientos del estado, con el fin de implementar programas de bacheo, recolección de basura, mejoras en la distribución de agua potable, y apoyar la unión en las familias para atacar las causas de la violencia.

“Tenemos que recuperar nuestros espacios públicos, tenemos que invertirle a la cultura, al deporte, para que nuestros jóvenes tengan qué hacer, los niños tienen que entender que no todo es violencia, no todo son las series de narcos, no todo es el videojuego de matar", aseveró la candidata.

La alianza ya derrotó una vez a Morena, agregó Alejandra Del Moral, y lo volverán a hacer en las elecciones del 4 de junio.