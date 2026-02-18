Hombres G confirman tres conciertos en México para celebrar Los mejores años de nuestra vida en 2026

Hombres G durante un concierto anterior en México, donde la agrupación española interpretó sus éxitos ante miles de asistentes.

Después de una larga espera, el cuarteto español más popular de música pop rock regresa a México con tres fechas para presentar un nuevo espectáculo ante el público mexicano. Hombres G vuelven con un nuevo álbum, una gira que recorrerá España y Latinoamérica durante todo 2026 y un documental.

Desde noviembre de 2025, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina ya calentaban motores con el anuncio de “Los mejores años de nuestra vida”, un proyecto que llegará a la pantalla grande el 30 de abril de este año.

Estamos preparando un documental maravilloso que os va a encantar. Bueno, vais a flipar muchísimo. — Hombres G.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Hombres G en 2026?

Meses después de aquel anuncio, la banda confirmó presentaciones en México el martes 13 y miércoles 14 de octubre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, y martes 20 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

La venta general iniciará el jueves 26 de febrero a las 11:00 horas; la preventa se realizará los días 23 y 24 de febrero en el mismo horario.

Es un placer para mí anunciarles que estamos felices de volver a Ciudad de México y a Guadalajara para ofrecer conciertos maravillosos, celebrando los mejores años de nuestra vida, que para nosotros son estos que estamos viviendo. — David Summers, Hombres G.

