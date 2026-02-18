Hombres G confirman tres conciertos en México para celebrar Los mejores años de nuestra vida en 2026
La banda española anunció conciertos en CDMX y Guadalajara para 2026 como parte de su gira “Los mejores años de nuestra vida”
Después de una larga espera, el cuarteto español más popular de música pop rock regresa a México con tres fechas para presentar un nuevo espectáculo ante el público mexicano. Hombres G vuelven con un nuevo álbum, una gira que recorrerá España y Latinoamérica durante todo 2026 y un documental.
Desde noviembre de 2025, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina ya calentaban motores con el anuncio de “Los mejores años de nuestra vida”, un proyecto que llegará a la pantalla grande el 30 de abril de este año.
Estamos preparando un documental maravilloso que os va a encantar. Bueno, vais a flipar muchísimo.— Hombres G.
¿Cuáles son las fechas de la gira de Hombres G en 2026?
Meses después de aquel anuncio, la banda confirmó presentaciones en México el martes 13 y miércoles 14 de octubre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, y martes 20 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.
La venta general iniciará el jueves 26 de febrero a las 11:00 horas; la preventa se realizará los días 23 y 24 de febrero en el mismo horario.
Es un placer para mí anunciarles que estamos felices de volver a Ciudad de México y a Guadalajara para ofrecer conciertos maravillosos, celebrando los mejores años de nuestra vida, que para nosotros son estos que estamos viviendo.— David Summers, Hombres G.