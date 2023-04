Ganamos el debate y vamos a ganar esta gran batalla: Delfina Gómez

Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, destacó que ganó el primer debate, y el siguiente paso será ganar las elecciones del cuatro de junio.

El cambio está cerca, con el término del mal gobierno, afirmó Gómez Álvarez, es tiempo de que florezca la esperanza del gobierno del pueblo con propuestas elaboradas por los ciudadanos.

Durante el debate, Delfina Gómez expuso sus propuestas en torno a los cuatro temas: “Combate a la Corrupción”, “Violencia de Género”, “Servicios Públicos”, y “Cultura y Recreación”.

En cuanto al combate a la corrupción, la candidata puntualizó que se eliminará el clientelismo de los programas sociales y los servicios públicos, y se fortalecerá el sistema estatal anticorrupción.

“En el Estado de México no se robará más, aplicaré los preceptos de la 4T: no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo”, aseveró la morenista.