Se descarta García Harfuch para la CDMX en el 2024

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar Garcia Harfuch se descartó como posible candidato a la jefatura del Gobierno capitalino para el 2024.

“Si nos descartamos porque soy Jefe de la Policía y no tengo ningún otro interés más que hacer la tarea que me es instruida todos los días”.

Y es que diversas encuestas colocan al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en primer lugar de las preferencias como candidato del partido Morena en la Ciudad de México.

García Harfuch dijo que está para cumplir el encargo que le encomendó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Lo que si dejó en claro es que en caso de que ella sea la aspirante a la presidencia por Morena el próximo año, a él gustaría seguir colaborando con ella.

“El encargo que tengo yo de parte de la Jefa de Gobierno es ser su jefe de la policía de la CDMX y eso es lo que desarrollamos todos los días. Pensar en algún tipo de especulación a futuro ...a mi lo que me gustaría es continuar en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Explicó que el trabaja por la ciudadanía todos los días.

“Lo que nos gustaría y hablo en plural es que la ciudadanía sepa que tiene una policía que no tiene distracción alguna. Nuestro trabajo y mi trabajo en particular no permite tener una distracción así, porque sería muy malo para la policía y muy malo para la ciudadanía”, concluyó.