Que las "corcholatas" hagan bien su trabajo, alguno será presidente

Nada es inevitable, pero el partido Morena gana en las encuestas y ganan la mayoría de las elecciones que se disputan, con un presidente bien evaluado y una muy buena aprobación de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, compartió la Directora General de Enkoll, Heidi Osuna quien en compañía de Jan Martínez Ahrens, director de América de EL PAÍS, presentaron los resultados de la encuesta W Radio-EL PAÍS de Enkoll.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, presentaron el ejercicio en el que coinciden, sirve para tomar la temperatura de un ambiente que se va calentando en el que domina López Obrador y el partido Morena.

El director de América de EL PAÍS afirma que "las elecciones de 2024 las va a ganar Morena... hay un escenario político muy clarificado con sus voces específicas".

Y aunque Heidi Osuna afirma que "nada es inevitable", si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales Morena ganaría con un 42% de preferencia bruta dejando al PAN con un 16% y al PRI con 11% de preferencia bruta.

Heidi Osuna puntualizó que es bueno dar las preferencias brutas porque hay personas que aún no saben por quién votarán o no conocen a los candidatos; sin embargo, al preguntarles por cuál partido no votarían la mayoría respondieron el PRI.

Ante los problemas que aquejan al país, como inseguridad, economía y corrupción dijo, el partido que está combatiendo mejor estos problemas al igual que en programas sociales, combate a pobreza gemación de empleos, en todo, gana Morena, "la gente piensa que es la solución".

En el caso del voto por género, el 82% de los mexicanos dispuestos a votar por una mujer, no obstante señala el rechazo es generacional pues se incrementa en personas de 65 y más.

Por su parte, Jean afirma que "la figura de jefe de estado está por encima de los problemas, López Obrador ha cultivado el presidencialismo fuerte, histórico como hace tiempo no ocurría", al grado que la inseguridad no le han afectado en popularidad, al igual que la idea de menos corrupción, a la par de que los líderes de la oposición están envueltos en llamas.

Respecto a la oposición señala Heidi, "la sorpresa en la oposición es el mejor posicionado con la marca de Movimiento Ciudadano en un segundo lugar frente a Morena y Claudia Sheinbaum es Luis Donald Colosio", "un personaje que suma sustancialmente a MC".

En las internas del PRI Beatriz Paredes encabeza, junto con Ricardo Anaya por el PAN.

Si bien los dos candidatos con los que apuesta López Obrador ganarían, lo importante es ver qué pasaría en la oposición, no hay nadie fuerte, ¿qué pasaría con el descarte? Si el presidente va con Sheinbaum; por lo que afirma, "es bueno evaluar y que hagan bien su trabajo porque dentro de dos años uno será presidente", concluyen.