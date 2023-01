Se puso en pausa juicio para que México recupere 700 mdd: AMLO

Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador que está en pausa el juicio en Florida, Estados Unidos, para que el gobierno de México recupere bienes y activos relacionados con el juicio al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y sus allegados en ese país por un monto de 700 millones de dólares.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario comentó que espera el fallo en algunos recursos de apelación que los abogados de García Luna han presentado contra esta demanda.

“La defensa impugnó, argumentando que no correspondía presentar allá la denuncia porque los hechos supuestamente se habían cometido en México, sin embargo el juez encargado del asunto resolvió que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en florida, en Miami y se han ganado los recursos de apelación y sigue adelante el juicio, hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez pienso en espera que termine el juicio de Nueva York”.

Recordó que es la Secretaría de Haciendo y Crédito Público, junto a la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes dan seguimiento al asunto junto a un despacho de abogados por la adquisición de bienes con dinero proveniente de nuestro país, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna, sin embargo, pidió esperar el avance del proceso en Estados Unidos.

“Lo más importante es la no repetición, porque antes y esto es parte también de la transformación, antes esto se veía normal y pensaban que eran intocables, que no se podía tocar al intocable y por eso imperaba la corrupción y la impunidad”.

Cuestionado sobre posibles declaraciones que deben tomar a otros funcionarios cercanos al ex titular de seguridad, como el ex director del Cisen, Guillermo Valdés, López Obrador dijo que no tiene una opinión favorable ya que fue uno de los partícipes del fraude electoral del 2006, sin embargo insistió en que se debe estar pendiente del avance de las indagatorias y aunque reiteró que se informará en la mañanera, no se intervendrá en detalle para evitar interferir en el juicio en Nueva York.

También se le cuestionó al presidente de la complicidad y conocimiento que tuvieron ex titulares de la entonces Procuraduría General de la República y ex funcionarios con García Luna como Guillermo Valdés, ex director del Cisen, pero evitó hablar al respecto.