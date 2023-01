Gobierno de México insistirá que dinero robado por García Luna sea devuelto

Aunque pidió no esperar a ver cómo se desarrolla el juicio en Estados Unidos en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración sí buscará que al acreditarse que hubo un robo al erario público, se pedirá que esos recursos sean devueltos a nuestro país.

Tras señalarse que con el expediente criminal, García Luna, además de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre el 2000 y 2019, también es acusado de robar 600 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón, el Primer Mandatario enfatizó que la devolución de recursos es algo que se plantea en todos los casos.

“Claro que sí, lo estamos planteando en todos los casos, lo que es dinero de México tiene que regresar a México aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea, eso lo hemos venido planteando en todos los casos” .

Reprochó que García Luna tenía además de gran influencia en medios de comunicación y personajes mexicanos, también lo tuvo con autoridades de Estados Unidos como la ex secretaria de Estado Hilary Clinton, por lo que no descartó que esas personas también deberían declarar.

“Cómo esta doble vida por un lado se le premia, se le reconoce y por el otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran, ahora si que nadie se enteró, nadie supo hasta que de repente lo detienen y viene la acusación, entonces sí es un tema importantísimo”.

Por ello consideró que es muy importante que se den a conocer todos los detalles del juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, para evitar que se repitan este tipo de acciones, eso sí advirtió que los Estados Unidos deberán aportar pruebas contundentes en este juicio o de lo contrario terminará siendo un fiasco.

“Se tiene que ver qué relaciones tenía, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, sí él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades, todo eso va a salir o sin aceptarlo la autoridad tiene que presentar pruebas porque cómo van a tener a una persona tres años detenido y va a juicio y no tienen pruebas, sería un fiasco”.

El jefe del Ejecutivo Federal planteó diversos escenarios en relación al ex presidente Felipe Calderón y García Luna ante los posibles delitos cometidos: o que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse como autoridad mayor que fue o que el ex titular de la seguridad no es inocente pero que Felipe Calderón no está involucrado y tampoco se enteró de sus actividades.