Tribunal Electoral desecha queja contra Ebrard y medios de comunicación

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que desechó la queja presentada en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de diversos medios de comunicación, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de encuestas y difusión de noticias falsas.

A propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el pleno de la Sala Superior señaló que la Unidad Técnica sí fundó y motivó el desechamiento de la queja, pues consideró que, de un análisis preliminar, las conductas denunciadas no constituyeron una violación en materia electoral.

Lo anterior, porque las publicaciones en cuestión obedecieron a ejercicios de opinión y libertad de expresión, respecto de los cuales no se aportó alguna prueba en contrario, y porque tales publicaciones no están sujetas a la regulación aplicable a las encuestas y sondeos, pues aún no está en curso el proceso electoral presidencial.