Pide AMLO a morenistas no excederse en apoyos para aspirante presidedencial

El presidente López Obrador advirtió que el pueblo está muy atento a los aspirantes presidenciales de Morena y que aquellos que se quieren pasar de listos y tratan de tomar ventaja no les va a ir muy bien.

Y es que en la conferencia de prensa matutina de este jueves, el tabasqueño fue cuestionado sobre la aparición de cientos de anuncios espectaculares de apoyo a la jefa del gobierno capitalino en varios estados del país, pagados por diputados de Morena.

No habló de irregularidades que pongan en ventaja a una de las “corcholatas” pero sí pidió a los morenistas moderarse, pues la política requiere también de la más alta espiritualidad. Aseguró que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López son funcionarios de los mejores del mundo, y que no tiene preferencia por ninguno de ellos, por lo que todos deben tener las mismas oportunidades sin ventaja alguna.

De hecho, López Obrador dijo que sería lamentable que el proceso de transformación que ha comenzado no continuara, teniendo tan buenos aspirantes.

“Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad, no tengo preferencia pro ninguno, para mí todos los aspirantes de nuestro movimiento son de primera, no solo son de los mejores servidores públicos y políticos de México sino del mundo, lo digo para que dimensionemos lo que tenemos. Sería lamentable que no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio”.

Pero dejó claro que quien se quiera pasar de listo, o que juegue de manera sucia se le va a revertir como “bumerang”, porque el pueblo está vigilante de la actuación de los aspirantes, de hecho, dijo a las corcholatas que hay que aprender a limitarse, a no excederse ,y a respetar a la gente.

“Al que se quiere pasar de listo no le va bien, porque la gente está ahí viendo. Que no se menosprecie al pueblo, porque el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo no le ayuda, se le revierte. Hay que tener cuidado con los excesos, y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”.

Reiteró que en el caso de la oposición no tienen gente con tanta experiencia como la que hay en Morena, aunque son muchos los que aspiran , no se sabe aún cómo van a elegir a su candidato presidencial, “ojalá no haya dedazo de Claudio X González ”, señaló.

“Yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, en el bloque conservador, porque no tienen gente, y lo digo con mucho respeto, con experiencia vean uno por uno, además son muchos cómo le van a hacer: Ojala no haya dedazo del Claudio X. González o de los machuchones”.

López Obrador resaltó que no es fácil gobernar, que no solo se trata de gozar de ser muy conocido, gozar de fama como los actores, artistas, cómicos o los millonarios, pues la política es un noble oficio que requiere estar del lado del pueblo.