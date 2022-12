Podría AMLO vetar reformas a la Ley Electoral

A pesar que felicitó a los senadores por la ratificación de la reforma de las leyes electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de haberse aprobado artículos que favorezcan a los partidos pequeños llevando la contraria a los principios de la 4T, la vetaría en su totalidad.

Durante la mañanera fue cuestionado sobre su postura al aval que se dio que en una alianza los partidos mayoritarios puedan transferir votos para que sus aliados no pierdan su registro sin embargo evadiendo hablar al respecto sólo mencionó, podría dar para atrás lo hecho por el Congreso.

"No sé si eso quedo... pues eso hay que verlo y si la Cámara de Diputados considera que no debe hacerse... para atrás, no le hace que lleve tiempo pero si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal para atrás, pero que ellos lo debatan y se defiendan siempre los principios, aquí hay algo que es fundamental, la democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía".

Y es que insistió a su movimiento lo que le interesan son los principios y anteponer la justicia.

"Si lo considero la puedo vetar, es un asunto de principios, lo hago porque somos demócratas auténticos, no farsantes entonces lo que nos importan son los principios, cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios no hay que titubear, es principios, es cuando se tiene que decidir entre derecho y justicia: justicia".

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que los legisladores decidieron impedir la aprobación de la reforma constitucional para entre otras cosas reducir el número de legisladores y que se elija por voto directo a los consejeros, reconoció que el proyecto que envió para modificar la Ley Electoral, se trata de una iniciativa acotada.

"Yo quiero agradecer a los que votaron por la Reforma Electoral... bueno pues yo les doy las gracias a los senadores y ahora que terminen va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones no como hubiésemos deseado".

Respecto al hecho de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, votó en contra de la iniciativa, enfatizó que no es motivo para expulsarlo de Morena.

"No, no, nada de purgas por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no, no, no".

Insistió que es de la oposición el manejarse con trampas además de calificarlos de falsarios y cretinos por lo que dijo, no se buscará otro provecho más que lo que convenga a la población.