"En una sociedad democrática las instituciones y las personas que las integramos obedecemos a un solo fin, ejercer nuestras funciones en beneficio de la sociedad a la que nos debemos", Esquivel Mossa.

Durante el 2022 la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 1,269 asuntos a lo largo de 42 sesiones, además de 355 asuntos más como resultado de la Reforma Judicial, la cantidad de asuntos que ingresan también se mantuvo a la baja pues en el 2022 entraron 324 asntos menos que en 2020 y 86 menos que en el 2021, informó la ministra presidenta de esta Sala Margarita Ríos Farjat.

Al rendir su informe de labores la ministra Ríos Farjat destacó que de los 1,277 asuntos que ingresaron este año se suman 419 que habían quedado pendientes y entonces arrancamos el año con 1,569 y sobre lo que queda pendiente también la cantidad se va reduciendo año con año, resaltó la ministra Ríos Farjat pues quedan 398 asuntos por resolver y 300 ya están en ponencia, destacó.

Agregó que la acuciosa celeridad en los 7 mil 366 acuerdos dictados les permitió mantener también a la baja la cantidad de asuntos en trámite privilegiando su integración oportuna para su pronta resolución.

Sin embargo, reconoció que donde los números se dispararon fue en la producción jurisprudencial pues si en 2021 se emitieron 136 tesis, este año se aprobaron casi el doble; 257, 179 de jurisprudencia y 78 aisladas.

“Estos datos duros dan cuenta de la eficiencia de la Sala sin desatender en lo absoluto las complejas características del tipo de asunto que resolvemos, en este sentido no me cabe duda de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene su indudable vocación de cercanía con la gente es atenta y sensible a sus problemas más íntimos y fuertes y sigue siendo articuladora de soluciones para las áreas más rotas del tejido social", presumió Ríos Farjat

Finalizó diciendo que el 2022 fue un año extraordinario para la Primera Sala de la SCJN pues es patente su compromiso con los derechos humanos en todo ámbito con las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada con las víctimas de tortura, abuso e injusticias y con toda víctima en general, con los migrantes, discapacitados y mujeres pero también con las personas que no se rinden y litigan hasta generarse así mismas y a los demás una mayor justicia.

En su turno la presidenta de la Segunda Sala la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que la Sala que preside cerró el año sin rezago alguno, pues del 100 por ciento de expedientes en existencia egresó el 86 por ciento y se encuentra listado el 8 por ciento; en trámite el 4 por ciento y únicamente 2 por ciento pendiente de proyecto.

Agregó que a lo largo del periodo que se informa ingresaron 1,312 asuntos que junto con los 166 que estaban en existencia del periodo anterior suman un total de 1,478 expedientes y de éstos 1,273 egresaron; 60 se encuentran en trámite y sólo 33 pendientes de proyecto de resolución.

Además este año se emitieron 2 tesis aisladas correspondientes todavía a la décima época del Semanario Judicial de la Federación y 73 jurisprudencias pertenecientes a la undécima época. Durante este periodo la secretaría emitió la totalidad de acuerdo firmados electrónicamente así como todas las solicitudes de información en materia de transparencia en continuidad con las políticas de uso razonable de papel.

La ministra Esquivel Mossa destacó que esta rendición de cuentas anual es una elevada obligación republicana de someter al escrutinio ciudadano, el ejercicio del mandato conferido dando en este caso puntual cuenta del cumplimiento de nuestras atribuciones para la defensa de nuestra Constitución General de la República, como garantes de los derechos humanos de las personas y la división de poderes.

“En una sociedad democrática las instituciones y las personas que las integramos obedecemos a un solo fin; ejercer nuestras funciones en beneficio de la sociedad a la que nos debemos. Es esa la convicción que conduce nuestras actividades en el día a día de las que aquí he dado cuenta con la que emprendemos la reflexión en cada uno de los asuntos de nuestro conocimiento para construir la solución final por la que mayoritariamente resolvemos”, puntualizó la presidenta de la Segunda Sala de la SCJN.