Enrique Inzunza reaparece en Badiraguato en pleno 10 de mayo

En medio de la polémica por las imputaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este 10 de mayo en redes sociales con una fotografía junto a su madre, publicada desde la comunidad de Batequitas, en Badiraguato, Sinaloa.

La publicación ocurrió en el contexto del Día de las Madres y llamó la atención debido a que el legislador ha permanecido bajo escrutinio público desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó, junto con otros funcionarios sinaloenses en una investigación relacionada con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Estas acusaciones forman parte de una investigación derivada del caso judicial contra integrantes del Cártel de Sinaloa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se señala a funcionarios y exfuncionarios de presuntamente brindar apoyo político y protección institucional al grupo criminal.

“Falsas y dolosas”: El legislador se mantiene firme

La aparición del senador en Badiraguato también reavivó el debate político debido a que Batequitas es la comunidad de origen tanto de Inzunza como del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses.

En semanas recientes, el senador morenista rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de imputaciones “falsas y dolosas”, además de afirmar que no solicitará licencia a su cargo.

La imagen difundida este fin de semana se suma a otras apariciones recientes del legislador en Badiraguato, luego de que diversos medios reportaran su ausencia pública tras conocerse las acusaciones en su contra.