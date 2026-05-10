Justicia para el niño Vicente: Dan prisión preventiva a Roxana “N” por la muerte de su hijo al interior de camioneta

Un juez vinculó a proceso a Roxana ‘N’, señalada por la muerte de su pequeño hijo Vicente, quien falleció a consecuencia de un golpe de calor, tras permanecer dentro de una camioneta en Mexicali.

La autoridad judicial determinó además la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público, quien imputó el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual.

Durante la audiencia, la defensa de la imputada argumentó que la mujer presenta problemas de salud mental y que habría ingerido clonazepam al momento de su detención. Sin embargo, el juez resolvió continuar con el proceso penal.

El caso ha generado atención pública y movilización social. Ayer sábado se realizó una manifestación para exigir justicia por el menor y para impulsar la denominada “Ley Vicente”, una propuesta que busca reforzar los procedimientos de custodia de menores, mediante evaluaciones psicológicas y sociales previas a la guarda provisional.

Asimismo, se ha señalado que existía un proceso de disputa por la custodia del menor entre los padres, y el caso continúa bajo investigación judicial.

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