Avanza Plan B de AMLO en el Senado

Habían dicho que sería un análisis y una discusión exhaustiva, sin embargo, sin decir "agua va", la mayoría de Morena en la Comisión de Gobernación del Senado aprobó con algunos cambios, como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, su plan 'B' en materia electoral.

Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Comunicación, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo fueron aprobadas con el voto de 10 senadores de Morena y los del Partido Verde y Encuentro Social.

De esta forma el proceso legislativo del plan 'B' empezó mal en el Senado.

Este lunes se convocó a sesión a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, pero esta última no tenía quórum.

Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, decidió que sólo esta sesionaría unilateralmente.

Así, convocó a una sesión extraordinaria.

En el monólogo de participaciones de senadores de Morena, Imelda Castro admitió que el plan 'B' no es la reforma ideal o necesaria, pero sí la posible.

"No es la reforma ideal, la reforma necesaria para nuestro país, pero que es una reforma posible, es la que en el marco de nuestras leyes podemos hacer y que está claro que pues las huestes de Claudio X. González y esa oposición de mala calidad a la que nos referimos ahorita, pues engañaron al pueblo de México para decir que el INE no se tocaba, pero resulta que lo que no se va a tocar es las burocracias partidistas", dijo.

Los senadores de Morena y los partidos Verde y de Encuentro Social que votaron a favor, fueron:

Rocío Abreu, Ely Cervantes, Gilberto Herrera Ruiz, Veronica Camino, Imelda Castro, César Cravito, Navor Rojas, Israel Zamora, Eunice Romo y Mónica Fernandez.

Ahora, sólo falta la aprobación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para que el dictamen se envíe a la Mesa Directiva del Senado para ponerlo a discusión y en su caso aprobación del pleno.

Los senadores de oposición como Indira Rosales del PAN y Claudia Anaya del PRI insistieron en que se trató de una reunión ilegal que violento el reglamento legislativo en virtud de que se trataba de una reunión de comisiones unidas.