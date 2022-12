A Xóchitl Gálvez se le daría réplica en mañanera “pero que haga su trámite

Serán las autoridades correspondientes las que definan si la senadora, Xóchitl Gálvez puede o no acudir a la mañanera para tener un derecho de réplica, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que la legisladora debe hacer su trámite.

Después que la panista al Primer Mandatario espacio en su conferencia para aclarar su postura sobre los programas sociales, tras acusarla de querer eliminarlos, López Obrador reiteró que ella como los integrantes del albiazul, no le tienen amor al pueblo.

"Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía y si me obligarán a garantizar el derecho de réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite".

Y es que dijo ella tiene los recursos necesarios para acudir a cualquier medio de comunicación o al mismo Congreso, mientras no haya una orden dijo, no entrará en la conferencia.

"Tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan y todavía quieren venirse a meter aquí pues no... sí pero no".

Dando varios "me consta" el Jefe del Ejecutivo Federal señaló al ex presidente Vicente Fox, además de diputados y senadores del Partido Acción Nacional de haber votado en contra de los programas sociales como la discusión que se dio para volver rango constitucional las pensiones de adultos mayores.

Fue a través de una carta de Xóchitl Gálvez pidió "un espacio en la misma tribuna desde la cual se le atribuyeron comentarios que enfatizó, no ha "vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales".